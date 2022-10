Roba amb una arma simulada a l’oficina de Correus de Sant Salvador de Guardiola i ho intenta en un supermercat

Un home va atracar armat amb una pistola possiblement simulada un supermercat i l’oficina de Correus de Sant Salvador de Guardiola. Els fets van passar aquest dilluns al voltant de les dues del migdia. Primer, l’atracador va entrar al supermercat on, segons fonts policials, no va aconseguir emportar-se res. Posteriorment, l’home va entrar a l’oficina de Correus, on va amenaçar amb l’arma simulada i va demanar diners, aconseguint una petita quantitat de diners, tot i que la quantitat exacta no ha transcendit.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per tal de poder identificar l’autor del fets.