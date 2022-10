El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs presentat per la fiscalia i ha confirmat la recusació del magistrat Carlos Ramos com a integrant del tribunal del judici contra l’antiga Mesa del Parlament, de la qual formaven part l'ara alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet Adriana Delgado, com a secretària quarta i també l'actual conseller d'Empresa i Ocupació, Roger Torrent, com a president, i també Josep Costa i Eusebi Campdepadrós. La votació s’ha resolt per majoria amb dos vots particulars. Ramos va ser recusat per un dels encausats, l’exvicepresident del Parlament Josep Costa. La sala del 77 també ha desestimat un incident d’execució presentat per Costa contra la designació del magistrat substitut de Jesús María Barrientos, que també va ser recusat a petició de Costa.