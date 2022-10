La Guàrdia Civil investiga un home a Màlaga per un presumpte delicte de conducció temerària i un altre delicte per conduir un vehicle a motor sota la influència de les begudes alcohòliques i les drogues. Els fets es remunten al dia 2 d’octubre, quan diversos usuaris de l’autovia que creua l’Axarquía van alertar per telèfon d’un vehicle que circulava de manera erràtica i a una velocitat anormalment reduïda, com s’observa en el vídeo gravat per un altre usuari de la via.

Després de l'avís, diversos agents de la Guàrdia Civil van interceptar el turisme a l'autovia A-7, a l'altura del punt quilomètric 246, en sentit Màlaga, quan circulava a una velocitat entorn dels 70-80 quilòmetres per hora, amb els airbags activats i sense el pneumàtic davanter esquerre.



El conductor arrojó un resultado en alcohol de 0,40 mg/l y positivo en THC, cocaína y anfetaminas.



El turisme canviava constantment de carril i ocupava tota la calçada, cosa que obligava els altres usuaris a fer maniobres evasives per evitar una col·lisió. Així mateix, la resta de conductors evitaven avançar aquest vehicle pel risc que suposava, motiu pel qual va haver-hi retencions a la via. Els agents van sotmetre el conductor a la prova d'alcoholèmia i drogues. El resultat va donar una taxa de 0,40 mg/l d'alcohol en aire exhalat i positiu en THC, cocaïna i amfetamines. El Subsector de Trànsit de Màlaga ha investigat el conductor d'aquest turisme per un delicte de conducció temerària i un altre delicte per conduir un vehicle a motor sota la influència de les begudes alcohòliques i les drogues.