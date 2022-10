El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha recorregut al compte de Twitter d’Atenció a la Ciutadania per informar de l’existència d’una carta fraudulenta en la qual se suplanta la seva identitat amb la finalitat d’apropiar-se de dades personals valuoses dels destinataris. Sota el lema «No som nosaltres #NoPiquis», el ministeri alerta la ciutadania que es tracta d’un frau.

«Des de la seguretat social ens posem en contacte amb vostè perquè cal que ens enviï la documentació següent perquè hi ha hagut un atac informàtic en els sistemes d’Hisenda i Seguretat Social», diu la missiva.

Els suplantadors sol·liciten als ciutadans que intenten enganyar que els enviïn una imatge d’un extracte bancari en el qual apareguin com a titulars, així com una fotografia del DNI per les dues bandes, una manera de facilitar la suplantació d’identitat de les potencials víctimes. «Si has rebut aquesta carta, t’ho confirmem: és un FRAU», destaca el tuit de la Seguretat Social per mirar d’evitar que es registrin noves víctimes.