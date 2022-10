El pilot del globus on van morir Maria Cristina Baltrons i Dolors Masana, de Lloret de Mar, ha estat detingut aquest matí segons ha informat TRT Haber, un dels principals mitjans del país. L'accident a la Capadòcia va deixar altres cinc persones ferides i dues d'elles continuen esperant l'alta. Per altra banda, les excursions en globus a la Capadòcia han estat cancel·lades durant un parell de dies, per climatologia adversa; i es preveu que tornin a la normalitat aquest cap de setmana, sempre que les condicions siguin les adequades. L'accident que es va saldar amb les dues víctimes gironines es va produir arran d'un aterratge d'emergència arran d'una ràfega sobtada de vent.