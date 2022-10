«Quan he vist el nadó sabia que era el que havien segrestat», ha dit emocionada, Alicia López, la dona del barri de Santutxu de Bilbao que a les 8.05 h d'aquest matí de dijous ha trobat a l’estora de la porta de casa seva el nounat raptat a l’Hospital de Basurto ahir per una dona que ja ha estat detinguda.

Tot ha passat molt ràpid, comentat l’Alicia. L'infant estava embolicat en una tovallola i duia un bodi blanc. «Estava tranquil, no plorava», ha dit la dona que ha trucat immediatament a l’Ertzaintza, la policia basca. «Només he pensat en els pares, en l’angoixa que devien estar sentint», ha dit entre llàgrimes. Una ambulància ha atès el petit que es trobava «bé, tranquil». Ella, els ha ajudat «a treure-li la maneta perquè li fessin l’exploració», ha explicat l’Alicia.

Ella i el seu fill, Zuhaitz Barriuso, mai oblidaran aquest dijous. Estaven esmorzant al seu pis quan, després d’una trucada al seu timbre, han obert la porta i han trobat el nadó. «El nen l’ha trobat la meva mare. Estava esmorzant i han trucat al timbre, però quan ella ha mirat per l’espiell no ha vist ningú». Llavors, ha obert la porta i a l’estora hi havia el nadó. «M’ha avisat cridant, dient que ens havien deixat el nen a la porta, que truqués a l’Ertzaintza».

Els agents de la policia autonòmica, juntament amb efectius de la Policia Local de Bilbao, van posar anit en marxa el dispositiu de recerca d'un nounat de tan sols dos dies de vida, que va ser segrestat durant la nit del dimecres a l'Hospital de Basurto.

Segons el relat de la família, la sospitosa, una dona que ha estat arrestada, va accedir a l'hospital al voltant de les 9 de la nit i, fent-se passar per personal sanitari (anava vestida com a tal) va entrar a l'habitació de la mare i es va emportar el nounat amb l'excusa de realitzar-li una prova mèdica abans de donar-li l'alta hospitalària.

Preocupada per la tardança, la mare va avisar la seva parella i a la direcció de l'hospital. El pare de la criatura i el personal del centre van començar a buscar la dona per les instal·lacions i també el nadó, fins i tot a les papereres i les tanques dels voltants per si de cas el petit havia estat abandonat. La segrestadora havia assegurat als seus coneguts que estava embarassada i que havia comprat roba i una cadira de bebè.