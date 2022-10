L’avís per una fuita de gas ha provocat que aquest dimecres a la nit evacuessin un bloc a OIesa de Montserrat. Els bombers han rebut l’alerta per la pudor de gas cap a les 21:27 hores. Davant les sospites que hi podia haver una fuita i mentre no s’esbrinava quin era l’origen de l’olor que hi havia a la zona, s’ha evacuat el bloc de pisos d'on provenia l'olor, ubicat al carrer Anselm Clavé número 56.

Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per fer mesuraments a tots els pisos. Finalment, al cap d'una hora, han localitzat l'origen de la fuita, que s'havia produït en un habitatge de la primera planta. Un cop comprovat que no hi havia risc per als veïns de la zona s'ha avisat a la companyia del gas, que ha acabat de fer-se càrrec de la incidència.