L'Ertzaintza ha trobat aquest matí, sobre dos quarts de nou, un nadó que havia estat segrestat ahir a l'hospital de Basurto, segons informa El Correo. Els agents l'han trobat en un portal del barri bilbaí de Santutxu amb la pinça del cordó umbilical col·locada. Els agents, juntament amb efectius de la Policia Local de Bilbao, van posar en marxa anit el dispositiu de recerca d'un nounat de tan sols dos dies de vida, que va ser segrestat durant la nit del dimecres de l'Hospital de Basurto.

Segons el relat de la família, la sospitosa va accedir a l'hospital al voltant de les nou de la nit i, fent-se passar per personal sanitari va entrar a l'habitació de la mare i es va emportar al nounat amb l'excusa de realitzar-li una prova mèdica abans de donar-li l'alta hospitalària.

La dona que va segrestar el nadó podria tenir entre 35 i 40 anys, té el cabell bru arrissat i és de constitució forta. Va entrar a l'habitació de la dona que acabava de parir vestida de sanitària. Preocupada per la tardança, la mare va avisar a la seva parella i a la direcció de l'hospital. El pare de la criatura i el personal del centre van començar a buscar a la dona per les instal·lacions, incloses les papereres i les tanques dels voltants per si de cas el petit havia estat abandonat.

⚠️MÁXIMA DIFUSIÓN @osakidetzaEJGV



🚔🚨 Solicitamos colaboración ciudadana para la búsqueda de un bebé secuestrado en el Hospital de Basurto



👉 La presunta autora de los hechos es una mujer de mediana edad, 1,60m y pelo rizado largo.



☎️ 112



➕https://t.co/JIKFFgOfrw pic.twitter.com/nUjA1vH8JB — Ertzaintza (@ertzaintzaEJGV) 20 de octubre de 2022

