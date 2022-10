Investiguen una agressió sexual al carrer Sant Llàtzer de Manresa

Els Mossos d’Esquadra estan investigant una agressió sexual que ha tingut lloc aquest divendres, al voltant de les set del matí al carrer Sant Llàtzer de Manresa. Els fets han passat al voltant de les set del matí.

Segons ha pogut saber Regió7, cap a aquella hora, un home ha entrat en un habitatge pel balcó d'un bloc ocupat. Un cop a dins, ha amenaçat la dona i ja que a l’habitatge hi havia els seus fills han sortit a l’exterior i un cop a a la via pública és on s’ha produït l’agressió sexual.

Ara per ara no ha transcendit si hi havia algun tipus de relació o coneixença entre la víctima i l’agressor.

Per la serva part, fonts dels Mossos d’Esquadra, que al matí han anat al lloc dels fets, s’han limitat a confirmar que estan investigant el cas.

Sis violacions en el primer semestre

Aquesta agressió arriba després que durant el primer semestre d’aquest any, a la capital del Bages es denunciessin un total de sis agressions sexuals amb penetració. Són dues més que les denunciades durant el mateix període de l’any passat quan els diferents cossos policials van rebre un total de quatre denúncies per aquest tipus de delictes, segons dades del Ministeri de l’Interior. Pel que fa a altres delictes de tipus sexual en els quals no hi ha hagut penetració, els diferents cossos policials han registrat un total d’11 denúncies. Es tracta de sis menys que entre els mesos de gener i juny del 2021 quan se’n van denunciar un total de 17 casos.