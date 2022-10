El jurat popular ha declarat, per unanimitat, innocent l'acusada d'induir al parricidi de Vilanova i la Geltrú el 2019. L'autor material del crim, fill de la víctima i amic de la noia, ha quedat eximit totalment per alteració mental. Els membres del jurat consideren que, basant-se en els informes psiquiàtrics, la noia no era capaç de fer que el seu amic, amb un brot psicòtic, matés el seu pare. Tampoc l'han considerada culpable del delicte d'estafa de què era acusada, en considerar que els diners que el noi va prendre als seus pares per entregar-los a ella podien ser per pagar despeses comunes mentre vivien junts. La fiscalia demanava almenys 22 anys i mig de presó per a la noia i 29 anys d'internament psiquiàtric per al noi.

En un veredicte amb gairebé tots els punts acordats per unanimitat, el jurat considera l'Ismael M.S. culpable d'haver assassinat el seu pare el matí del 8 de juny del 2019 apunyalant-lo per l'esquena mentre dormia i haver incendiat el pis després. Però també ha vist provat que el noi patia un brot psicòtic amb esquizofrènia paranoide que l'impedia saber què feia. Per això, li apliquen l'eximent completa per alteració psíquica, cosa que li evitarà la presó i segurament l'obligarà a ingressar en un centre psiquiàtric.

En canvi, han considerat, també per unanimitat, completament innocent l'Alba A.V. d'haver ideat, induït, inculcat i convençut el seu amic de matar el seu propi pare. Segons ells, basant-se en els informes pericials psiquiàtrics i psicològics, ella era incapaç de manipular fins a aquest punt el seu amic. A més, els informes psiquiàtrics sobre el noi veuen gairebé impossible que se li pogués inculcar un deliri mentre patia un brot psicòtic que va durar diverses setmanes o mesos.

Igualment, la noia ha estat absolta del delicte d'estafa. Segons el jurat, els diners que l'Ismael va prendre dels seus pares i va donar al compte corrent de la noia, 7.895 euros, eren per pagar despeses comunes mentre tots dos amics vivien amb el xicot d'ella. A més, han constatat que al compte corrent tots tres hi aportaven diners i no s'ha demostrat que l'Alba tingués afany de lucre. A més, consideren que l'Ismael i l'aleshores xicot de l'Alba també participaven en la fabulació que havien creat sobre un suposat grup parapolicial que lluitava contra màfies. "Va ser un engany no exclusiu de l'Alba, també hi va participar l'Arnau en l'entramat", han assegurat els jurats, afegint que "l'engany és de l'Ismael als seus pares".

Però el que ha fet decantar totalment la balança ha estat la valoració de les pericials psicològiques. Així, consideren que l'Alba no era capaç d'idear un entramat per afany de lucre. Es mou per "mitomania", han dit, i per construir una "realitat desitjada" i millorar així el seu estat d'ànim. En conclusió, consideren que és incapaç de manipular a ningú i també veuen quasi impossible, basant-se en els pèrits, que una persona amb un brot psicòtic sigui manipulada i faci alguna cosa que no vol fer o li sigui induït un deliri. "L'Alba té les capacitats justes, es mou des d'allò concret", han afirmat.

Segons els pèrits que han tingut en compte des del jurat, l'Alba "pot mentir, però no manipular ni idear a llarg termini, té les capacitats justes per establir relacions bàsiques". Per això, i tenint en compte el trastorn mental de l'Ismael, consideren que "si l'Alba no hagués existit, el motiu hauria estat un altre" per matar el seu pare.

Respecte el crim en concret, recorden que en un missatge del setembre del 2018 l'Ismael parlava de "mort" i "matar" amb la Júlia, la seva xicota virtual fictícia creada per l'Alba. Tampoc l'aleshores amic de l'Ismael i parella de l'Alba, recordava que la noia hagués dit que calgués matar el pare de l'Ismael. Per últim, les trucades de l'Ismael a l'Alba just abans de l'apunyalament no les han tingut en compte perquè no se'n sap el motiu ni el contingut. Tampoc hi ha missatges de telèfon on l'Alba indueixi o extorsioni l'Ismael perquè mati al seu pare.

En finalitzar el veredicte, la fiscal ha intentat que es retornés al jurat perquè no havien respost totes les preguntes, tot i que la magistrada li ha recordat que en els fets no provats no es pot votar si els acusats són culpables o no. L'Alba ha pogut marxar absolta mentre que la fiscalia ha reiterat la seva petició de 22 anys i mig d'internament psiquiàtric per al noi.