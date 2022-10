Un conductor ebri ha xocat contra diverses pilones de ferro al carrer Maternitat d’Elna de Manresa, aquest dissabte a la matinada. A més, després de l’accident, ha fugit del lloc dels fets. Segons ha informat la Policia Local, l’accident ha tingut lloc al voltant de les tres de la matinada i el vehicle, un Peugeot 307, anava conduït per un veí de Manresa de 62 anys que ha resultat il·lès.

Després de l’accident, la Policia Local li ha realitzat el test d’alcohol i la donat un positiu penal de 0,83mg/l en aire espirat. Per aquesta raó s’han instruït diligències policials contra el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit. També s’ha iniciat un expedient administratiu per infracció del Reglament General de Circulació per marxar del lloc de l’accident sense donar les dades.