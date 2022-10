Els Mossos d'Esquadra estan buscant un home que aquest migdia ha assaltat amb una pistola una entitat bancària als Hostalets de Pierola (Anoia), segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat al voltant de les dues del migdia i la policia a hores d'ara desconeix si l'home s'ha emportat cap botí. Tampoc saben si l'arma que portava era real o simulada.

Durant l'atracament no hi ha hagut cap ferit i els Mossos han organitzat un ampli dispositiu per localitzar-lo.