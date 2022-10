La Guàrdia Municipal d’Òdena compta amb un nou vehicle que crida l’atenció per la seva nova retolació. És Skoda Karoc i és 4×4, un aspecte molt important tenint en compte la ruralitat del municipi. El vehicle substitueix l’antic cotxe, ja que s’ha acabat el contracte de lloguer a què estava subjecte, alhora que es requerien noves prestacions, com la tracció 4x4. A més, el nou vehicle té més prestacions i elements necessaris per a un patrullatge de proximitat i incorpora un desfibril·lador extern automàtic (DEA).