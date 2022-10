Mor un veí de Castellbell i el Vilar que va ser atropellat divendres a la nit

Un veí de Castellbell i el Vilar va morir després de ser atropellat divendres per un cotxe al mateix municipi. L'accident va tenir lloc al voltant d'1/4 de 9 del vespre al carrer Sant Geroni, de Castellbell i el Vilar. L'home va creuar la via en una zona sense pas de zebra i el conductor del turisme, nascut el 1994, no el va veure i el va atropellar, segons apunten fonts de la guàrdia municipal a Regió7.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues unitats dels Mossos d'Esquadra i dues del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que van traslladar a la víctima, de 72 anys, en estat greu a l'Hospital Mútua de Terrassa. També hi van acudir dotacions de Bombers. La víctima va ser operada d'urgència a Terrassa però finalment no es va poder recuperar i va morir a l'hospital. El conductor del turisme, també veí de Castellbell i el Vilar, va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia. Els Mossos tenen una investigació oberta per aclarir les causes de l'accident.