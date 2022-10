Absolen una dona de Navàs i el seu fill que tenien més de 90 plantes de maria per a ús medicinal

Una dona de Navàs i el seu fill han estat absolts d’un delicte contra la salut pública ja que la jutgessa no ha considerat provat que les 92 plantes de marihuana que se’ls van intervenir estiguessin destinades a la venda, segons la sentència a la qual ha tingut accés Regió7. La intervenció de la plantació, que tenien en dos horts, la va fer la Guàrdia Civil el 10 d’octubre del 2020, després que uns agents que hi havia a la zona sentissin una forta olor de marihuana. La dona presentava un greu quadre clínic.

Segons consta en la mateixa sentència, els dos acusats ara absolts, van permetre l’entrada dels agents a la plantació i fins i tot, segons van declarar els mateixos agents, els acusats els van facilitar les eines amb les quals van tallar i intervenir la marihuana. A més, des del moment de l’entrada de la Guàrdia Civil i també durant el judici, els acusats han mantingut que la marihuana era per al consum de la dona per tal d'alleujar els dolors i reduir la quantitat de fàrmacs que prenia, entre els quals hi havia morfina. La dona fins i tot va assegurar que havia buscat fórmules per rebaixar la concentració del THC -el principi actiu de la marihuana- per no anar tan col·locada. Entre les diferents dolències que patia la dona, que té una incapacitat absoluta, hi havia i que buscava alleujar amb la marihuana hi havia insuficiència renal, una saturació molt baixa dels ronyons a més d’insuficiència respiratòria severa, esclerosi lumbar, atritis degenerativa, fibromiàlgia i hipertensió.

Pel que fa a la quantitat de droga, en la seva declaració, un dels agents va explicar que les plantes pesaven un total de 129 quilos però que el pesatge es va fer amb una bàscula de la caserna i no amb una de certificada. Sense detallar com, un dels agents també va afirmar que d’aquesta quantitat de marihuana se’n podien treure uns 9 quilograms de cabdells, que és la part que conté la substància psicoactiva, sense que, segons diu la sentència «cap dels agents ha sabut explicar com van arribar a aquesta conclusió». Per a la jutgessa, en canvi, com a màxim s’haurien pogut obtenir 2,3 quilos, una quantitat molt inferior a la indicada pels agents, i que donat el període de temps que requereix un cultiu de marihuana per obtenir la collita per abastir-se durant un any.

Per tot i això, i juntament, al fet que tampoc es trobessin eines pròpies de manipulació de la droga la jutgessa considera que «no hi ha indicis suficients que acreditin» que «l’ànim dels acusats de cultivar i posseir les plantes de cànnabis amb la finalitat de distribuir-los a tercers», raó per la qual els absol.