La Regió de Múrcia ha alertat de l’elaboració, envasament i distribució clandestina d’oli etiquetat com a «oli d'oliva verge» i «oli d’oliva verge extra» produït a Espanya, però que realment és oli vegetal de llavors o barreja de llavors que, a més, poden suposar un risc per a la salut per l'absència d'una traçabilitat (un registre d’origen i procedència) fiable.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) s'ha fet ressò d'aquest avís i confirma que la distribució inicial d'aquest productes fraudulents s’ha fet majoritàriament a Múrcia, tot i que també se n'han venut a Catalunya, el País Basc i el País Valencià i no es descarta que hagin arribat a altres autonomies. A més, s’ha enviat una notificació als Serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (Rasff) perquè es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització en possibles punts de venda d'altres països. Tots els productes i lots afectats Els productes implicats en aquesta estafa són: oli d’oliva verge Wafa en envasos de 2 litres;

oli d’oliva Maakoul

oli d’oliva verge Riad Al Andalus en envasos d’un litre

oli Maysae en un litre

oli d’oliva verge extra La Noria (envasos de 5 litres)

oli d’oliva verge extra Zannouti 31 31 en un litre

oli d’oliva verge Virgen de la Salud en envasos de 0,5 i 1 litre i verge extra amb aquesta mateixa denominació en envasos de 0,5 litres

oli d’oliva verge extra Rahouyi (envasos de 2 litres)

un altre oli d’oliva verge sense marca comercial en envàs de 5 litres.

Aquesta notificació afecta tots els lots i formats d'envàs dels productes comercialitzats sota aquestes denominacions o marques