El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, ha reconegut que hi ha problemes «seriosos» als partits judicials de Solsona, La Seu d’Urgell, Tremp i Vielha, en el cas de la província de Lleida, perquè cap d’ells compta amb un jutge titular i a més a més, la majoria de funcionaris són interins cosa que, diu Barrientos, «debilita el sistema». Barrientos ho ha dit a l'Audiència de Lleida, on aquest dimarts s'ha reunit la Sala de Govern del TSJC.

En la seva compareixença, Barrientos també ha explicat que la càrrega de feina als jutjats de primera instància de Lleida ha incrementat un 70% el 2021, respecte al 2020, i un 30% respecte al 2019, un augment que, constata, segons Barrientos, la situació "crítica" que viu la societat a causa de la pandèmia. Aquesta pujada la pateix també la secció segona de l'Audiència de Lleida, encarregada de les apel·lacions d'aquests jutjats i per això es preveu crear una cinquena plaça de magistrat a la secció segona el 31 de desembre.

El president del TSJC ha explicat que els jutjats socials també pateixen una càrrega de treball, identificada des de fa molts anys, i que per això des d'en fa dos es van reforçar amb un jutge i amb més personal. I és l'increment de feina, afegeix, és general i segurament el més gran registrat fins ara, perquè tots els òrgans judicials fa anys que assumeixen més assumptes dels que poden anar resolent.

Com a exemple, diu Barrientos, actualment, el jutjat contenciós de Lleida està assenyalant vistes per al 2024. Als penals, en canvi, els judicis ràpids s'estan fent en 15 dies però els ordinaris als 8 o 10 mesos. "Ens agradaria que fossin més àgils però els temps venen imposats per les càrregues d'activitat", reconeix.

Per alliberar càrrega de treball, en aquest cas al jutjat de Cervera, el president del TSJC espera que el primer semestre del 2023 entri en funcionament el nou model de sistema judicial.