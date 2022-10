Alerta: estafa a les plataformes d'streaming. Múltiples usuaris de Netflix han rebut un missatge fraudulent per a robar-los les seves dades personals i diners. L'estafa en qüestió consisteix en un missatge de text on adverteixen a la víctima que no ha renovat la subscripció a la plataforma de continguts audiovisuals i ha de confirmar les dades de pagament en menys de 24 hores per evitar un tancament del compte.

L'objectiu d'aquesta campanya és redirigir la víctima a través d'un enllaç fraudulent a un web que suplanta el lloc oficial de Netflix, a fi d'obtenir les credencials d'accés al seu compte. Pretenen alarmar la víctima perquè faci clic sobre l'enllaç amb suposats problemes en el pagament de la subscripció. Els Mossos d'Esquadra ja han alertat a través de les xarxes socials de la detecció d'aquest nou cas d'smishing, una modalitat d'estafa on se suplanta la identitat d'una entitat mitjançant missatges maliciosos enviats a través SMS. ⚠️ Suplanten @NetflixES i et diuen que no han renovat la suscripció del teu compte perquè has de confirmar el pagament i les teves dades en 24 hores. No piquis, és una campanya d'smishing #StopEstafes #CyberSecMonth pic.twitter.com/o7ZFHnPCE8 — Mossos (@mossos) 25 de octubre de 2022