Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 18 i 19 d'octubre dues plantacions de marihuana a l'interior de dues naus industrials a Olesa de Montserrat i Riudoms. Van detenir sis homes com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric i van intervenir gairebé 3.000 plantes i 22 quilos de cabdells. La investigació es va iniciar al setembre quan investigadors de la comissaria de Martorell van tenir coneixement que en una nau industrial d'Olesa hi havia una possible plantació. Mesos enrere, els mateixos agents ja havien desmantellat una plantació en aquesta mateixa nau.

Gràcies a la investigació els agents van comprovar que la nau, que es trobava llogada, tenia les finestres cobertes amb plàstics i que s'escoltava el soroll continuat d'extractors a l'interior. A més, van aconseguir localitzar una segona nau industrial a Riudoms, gestionada pel principal investigat, on hi havia una segona plantació de marihuana. El consum d'electricitat d'ambdues era molt elevat i es feia a través d'escomeses il·legals. Finalment, el 18 d'octubre en el moment que un vehicle es va apropar a al nau d'Olesa, els agents el van aturar i escorcollar. Les persones de l'interior de la nau, en adonar-se'n de la presència policial, van tancar la porta amb baldons, intentant evitar l'entrada de la policia. A l'interior, els agents van localitzar diverses estances plenes de plantes de marihuana i una altra per assecar els cabdells. També van localitzar amagats quatre homes, que tenien cura de la plantació. Tots cinc van quedar detinguts. El dia següent, sota la tutela del jutjat d'instrucció 4 en funcions de guàrdia es van fer les entrades i escorcolls a les naus industrials de Riudoms i Olesa de Montserrat i al domicili del principal investigat. En el marc dels escorcolls, els agents van localitzar gairebé 3.000 plantes i 22 quilograms de cabdells de marihuana, amb un valor aproximat de 100.000 euros al mercat il·lícit així com la infraestructura necessària pel seu cultiu. Al domicili es va localitzar i detenir el principal investigat i es van comissar 1.000 euros en efectiu. Els sis arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs amb la retirada dels passaports i l’obligació de comparèixer cada 1 i 15 de mes al jutjat.