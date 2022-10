Un home s’enfronta a 8 anys de presó per transportar tres quilos de droga

L’Audiència de Barcelona jutjarà aquest dijous un home acusat de tràfic de drogues que presumptament transportava gairebé dos quilos d’èxtasis i un de ketamina i que va ser enxampat en un control policial al peatge de l’AP-7, a Martorell.

Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Fiscal, l’acusat va ser aturat per la Guàrdia Civil, que va consultar els antecedents de l’ara acusat i va resultar que ja tenia diverses denúncies per consum de drogues a la via pública,. Davant d’aquesta circumstància van procedir a escorcollar el vehicle.

Allà hi van trobar quatre bosses amb pastilles que van resultar ser èxtasis. El pes total d’aqueta droga era de gairebé dos quilos, encara que d’aquests, només 892 grams van resultar ser èxtasi pur. Segons assenyala el fiscal, l’objectiu de l’acusat era la venda o distribució de les pastilles entre consumidors. A més a més, a part de l’èxtasi, l’acusat presumptament també portava 990,2 grams de ketamina, un altre tipus de droga i que en aquest cas tenia una riquesa del 78,9%. L’èxtasi, segons el ministeri fiscal estava valorat en 40.335,2 euros mentre que la ketamina que transportava tenia un valor de 25.404,32 euros en el mercat negre. A més a més, a l’acusat també li van trobar un total de 541,78 euros en bitllets de diferents quantitats.

L’home està acusat d’un delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que provoquen greus perjudicis per a la salut.

Per aquesta raó, el ministeri fiscal li demana una condemna a vuit anys de presó. D’altra banda l’acusació pública també demana una multa de 262.000 euros, donat l’alt valor de la droga que presumptament transportava. En el cas de no fer efectiu el pagament de la multa demana una responsabilitat personal subsidiària de mig any de presó.