Una investigació iniciada pe l’explosió d’un caixer a Martorell frustra la implantació d’una màfia holandesa a Catalunya

Una investigació policial iniciada arran del robatori d’un caixer automàtic amb explosius a Martorell la nit del 27 al 28 de gener del 2020 i un altre a Cerdanyola del Vallès han permès frustrar la implantació de la Mocro Maffia holandesa a Catalunya.

En concret, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i de la Policia dels Països Baixos han aconseguit impedir, en el marc d’un operatiu conjunt i simultani a Catalunya i Holanda, que membres de la Mocro Maffia holandesa s’assentessin a Catalunya on tenien previst blanquejar diners a partir de diversos negocis i l’adquisició de béns provinents del narcotràfic. Durant el dispositiu, dut a terme el 13 d’octubre, es van detenir a La Haia dos integrants destacats d’aquest grup mafiós, segons han explicat els cossos policials aquest dimecres al matí en roda de premsa.

Agents de la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra es van desplaçar a Holanda per actuar conjuntament amb la policia holandesa. La investigació s’ha saldat amb un tercer detingut que es va lliurar a la comissaria de Mataró dies després de l’operatiu i quatre persones més han quedat com a investigades. Se’ls imputen els delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal.

Aquest és el primer operatiu que es duu a terme a Catalunya contra aquesta organització criminal i fins al moment no s’ha detectat cap intent més per part d’aquest grup d’assentar-se en territori català.

Després de dos anys de treball, amb múltiples vigilàncies i seguiments on hi han participat activament membres de la UDYCO de Barcelona i dels Mossos d'Esquadra, els investigadors econòmics han identificat els negocis que utilitzaven per a blanquejar els béns adquirits i les connexions amb els Països Baixos per dur a terme les diverses operacions de blanqueig de capitals.

El cop a l'estructura econòmica d'aquesta organització s'ha basat principalment en la identificació, intel·ligència financera i bloqueig preventiu dels negocis (d'aparença lícita però usats per a fins delictius) que els detinguts tenien a Catalunya. Entre aquests negocis destaca la inversió en restauració i la compravenda de vehicles d'alta gamma. Aquestes dues metodologies de blanqueig de capitals servien per a moure grans quantitats de diners dins la Unió Europea amb ocultació de l'origen dels fons utilitzats, que, al seu torn, es camuflaven en operacions comercials simulades.

El robatori a Martorell

L’inici de les investigacions es remunten al mes de gener de 2020 quan es van cometre dos robatoris en caixers automàtics a les localitats de Cerdanyola i Martorell mitjançant l'ús d'explosius. Aquest últim robatori es va produir la nit del 27 al 28 de gener a la sucursal de Deutsche Bank.

La recerca la va iniciar la Unitat Central de Multireincidents dels Mossos d'Esquadra, experimentada en la investigació de robatoris amb força especialitzats. Arran de la informació aportada pel TEDAX dels Mossos i la policia alemanya, mitjançant els sistemes de coordinació interpolicial, es va tenir coneixement de l'existència d'una persona d'origen holandès que podria estar relacionada amb aquests robatoris.

Les indagacions no van permetre relacionar-lo amb aquests fets, però sí amb un altre robatori de les mateixes característiques que havia tingut lloc a Paterna (València) a finals d'octubre de 2020 i que investigava la Policia Nacional. Aleshores ambdós cossos policials van iniciar una vigilància conjunta sobre l'investigat que en aquell moment residia a Catalunya i més endavant, el febrer de 2021 es va constituir un equip conjunt d’investigació multidisciplinària amb agents dels Mossos i de la Policia Nacional per a la cerca d'indicis relacionats amb delictes de robatoris amb força per mitjà de gasos explosius en diversos països de la Unió Europea.

Les investigacions d’aquests robatoris van posar al descobert l’activitat d’una organització criminal d'origen holandès que pretenia instal·lar-se Catalunya. Es van dictar diverses Ordres Europees de Recerca (OER) que van servir per a confirmar les teories dels investigadors que consideraven als principals investigats com les persones encarregades dins de l'organització de facilitar als membres de la Mocro Maffia la seva instal·lació a l’Estat espanyol, principalment a Catalunya. La celeritat i fluïdesa en la cooperació efectuada per l'Oficina SIRENE Espanya, a més de l’impuls i recolzament que es va donar a la investigació per part de la Fiscalia Provincial de Barcelona, ha resultat essencial per a agilitzar la coordinació judicial i policial entre els dos països participants.

El passat 13 d’octubre es va poder dur a terme un operatiu policial internacional, gràcies a la cooperació de l'agregat a l'Ambaixada Espanyola dels Països Baixos que, de manera activa, va ajudar els investigadors de tots dos països a perfilar l’estratègia que ha comportat l'èxit de l'operació.

L’operatiu, dut a terme de manera simultània als Països Baixos i Catalunya, va concloure amb la detenció a Holanda de dues persones i altres quatre van quedar com a investigades. A més, es van intervenir comptes corrents, béns de luxe (turismes de gamma alta, motos d'aigua, joies, monedes d'or certificades...), a banda de la intervenció d'aproximadament uns dos milions d’euros en efectiu en moneda de curs legal d’euro i francs suïssos. Hi ha un altre investigat que es va presentar a la comissaria de Mataró el 17 d’octubre i el jutge el va citar a declarar.

Els detinguts van passar a disposició judicial a Holanda el passat 15 d’octubre i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

A dia d’avui no es descarta que es puguin produir noves detencions a conseqüència dels nombrosos indicis detectats i una vegada s’analitzi la documentació intervinguda.