Renfe ha obert una investigació interna per esclarir l'expulsió d'un tren de 22 escolars de la Llacuna i de Cabrera d'Anoia. Es tracta d'un grup d'infants, d'entre 10 i 11 anys, que viatjaven a Lleó per unes colònies d'anglès. Els alumnes eren de les escoles Les Oliveres de Cabrera i Vilademàger de la Llacuna, que formen la ZER Serra d'Ancosa. A mig trajecte, el revisor del tren -un comboi de llarga distància- els va fer fora al·legant mal comportament. Renfe assegura que és la primera vegada que pren una mesura d'aquestes característiques i la qualifica d'"absolutament excepcional". Segons la ferroviària, l'interventor va prendre la decisió davant les queixes dels viatgers pel soroll i el mal comportament dels infants. La direcció del centre es mostra sorpresa i considera que va ser "desmesurat". De la seva banda, les famílies, totalment indignades, denunciaran la ferroviària.

Els nens i els dos monitors que els acompanyaven van quedar custodiats durant més de dues hores a l'estació de Palència per la policia estatal i el subdelegat del govern espanyol a Palència. Després se'ls va oferir un servei per carretera que els va dur fins al seu destí, on van arribar cinc hores més tard del que tenien previst.

La direcció del centre es mostra molt sorpresa per la decisió de l'empresa ferroviària i considera que va ser una acció "desmesurada". Segons ha informat a l'ACN, ara estan acabant de recopilar tota la informació i estudien la possibilitat de denunciar Renfe. De la seva banda, els familiars asseguren que els mestres els han explicat que l'interventor només els va avisar una vegada i estan indignats per l'expulsió dels seus fills. Per a molts, aquesta era la primera vegada que viatjaven fora. Per tot plegat, denunciaran l'empresa.