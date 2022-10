A Manresa hi ha una oficina extraoficial del Govern xinès -una de les 54 que hi ha repartides en 30 països- des d'on la policia d'aquest país asiàtic intenta «persuadir» xinesos sospitosos d'haver comès un delicte contra compatriotes a l'estranger perquè tornin al seu país per ser processats. Així ho afirmen el diari El Correo i l'Ara, que han tingut accés a un informe de l'ONG prodrets humans Safeguard Defenders i que treu a la llum una gran operació secreta a escala mundial del Govern xinès.

Entre l'abril del 2021 i l'agost passat, la trama hauria aconseguit fer retornar a la Xina unes 230.000 persones, principalment acusades d'estafes telefòniques.

Espanya, amb nou, seria el país amb més oficines. A més de la de Manresa, n'hi hauria tres a Madrid, dues a Barcelona, dues més a València i una a Santiago de Compostel·la, sempre segons l'esmentat mitjà de comunicació. Els locals utilitzats són restaurants asiàtics, associacions xineses i la redacció d'un diari digital en mandarí.

L'origen d'aquesta xarxa d'oficines extraoficials es remunta al 2018. Es coneixen com les 110 overseas (110 és el número de la policia xinesa i overseas significa estranger en anglès) i a través d'elles, Safeguard Defenders alerta que el Govern de Xi Jinping està utilitzant mètodes persuasius per aconseguir repatriar els seus ciutadans, «en lloc de fer servir mecanismes internacionals de cooperació policial o judicial», és a dir, esquiven «els mecanismes de control que hi ha per protegir els drets de les persones, inclòs el dret a un judici just i a la presumpció d'innocència abans del judici».

Entre els mètodes utilitzats pels membres de les oficines extraoficials «sovint inclouen amenaces i assetjament a l'objectiu i als membres de la seva família, a casa seva, ja sigui per mitjans físics o en línia», denuncia l'ONG.

El diari oficial China Daily afirma que en aquests cinc anys s'han resolt fora de les seves fronteres 594.000 estafes, s'han interceptat 2.810 milions de trucades amb finalitats delictives i s'ha impedit que 109 milions de víctimes completessin una transferència fraudulenta.

Segons Safeguards Defenders, «la combinació d'una absència absoluta de garanties judicials mínimes per a les persones, els mètodes il·legals adoptats per eludir els mecanismes oficials de cooperació internacional i l'ús d'organitzacions relacionades amb el Govern xinès a l'estranger per ajudar en aquestes operacions, suposen un risc molt greu per a l'estat de dret internacional i la sobirania territorial».

De moment, no hi ha una llista completa de totes les 110 overseas i l’ONG que les ha destapat afirma que les 54 conegudes són només una petita part. «El número és indubtablement més gran», remarquen. De fet, les que s’han identificat corresponen a les que es gestionen directament des de les prefectures de Fuzhou i Qingtian. Nova York, París, Londres, París, Londres, Estocolm, Atenes, Quito, Roma, Toqui i Dar es Salaam (Tanzània), són algunes de les ciutats amb oficines extraoficials del govern xinès.