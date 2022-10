Denuncien danys en maquinària forestal a Capolat

L’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (ARESCAT) ha denunciat que el passat 26 d’octubre un autocarregador utilitzat per fer tasques forestals a Capolat va ser víctima d’un acte de vandalisme. Segons un comunicat de l’entitat, la màquina va patir importants desperfectes i es tracta de l’últim acte «incívic» que pateixen empreses del sector. Segons ARESCAT, els desperfectes a les eines i màquines forestals, pintades despectives envers els treballs forestals i robatoris de fusta són actes que pateixen «sovint» les empreses del sector.

L’entitat considera que aquests actes són degut al desconeixement de la població que no reconeix el paper principal dels aprofitaments forestals com a cofinançador de la gestió forestal, reduint el risc d’incendis i com a eina efectiva contra el canvi climàtic.

A l’hora de denunciar aquests anys, ARESCAT també assenyala que aconseguir els objectius que la UE s’ha marcat contra el canvi climàtic requereix fonamentalment d’estalvi energètic, apostar per les energies renovables i la bioeconomia, de forma conjunta. La bioeconomia forestal ofereix una oportunitat per donar resposta als reptes que planteja el model d’economia actual, depenent dels combustibles fòssils y recursos no renovables, que està provocant greus problemes ambientals i de disponibilitat de matèries primeres.

També asseguren que l’empresa que ha patit l’atac, forma part de l’associació, i estava realitzant treballs de gestió forestal en una finca de Capolat. La finca disposa de la certificació PEFC, que acredita el seu compromís amb la gestió forestal sostenible, i que per tant, garanteix que els treballs forestals, es a dir la silvicultura, que es porten a terme garantint l’equilibri entre l’aprofitament dels seus recursos i la conservació i preservació de les seves funcions ambientals i socials. Els treballs forestals tenien els permisos legals necessaris per dur-se a terme.

És per aquest motiu que, des d’ARESCAT, atribueix aquesta «agressió a la ignorància dels responsables, ja que amb els seus actes impedeixen el bon desenvolupament dels treballs de gestió forestal, i per tant, afavoreixen el risc d’incendis forestal, les plagues i el debilitament d’aquest bosc berguedà».