Presó per al presumpte violador del carrer Sant Llàtzer de Manresa

El jutge ha decretat presó per al presumpte autor de la violació que va tenir lloc divendres de la setmana passada al matí al carrer Sant Llàtzer de Manresa. L’acusat és un jove de 24 anys que va ser detingut aquest dimarts i aquest dijous ha passat a disposició judicial.

L’agressió sexual va tenir lloc divendres de la setmana passada al voltant de les set del matí al carrer Sant Llàtzer de Manresa. Segons ja va publicar Regió7, l’agressor va entrar per un balcó al pis de la víctima, que es troba en un bloc ocupat del mateix carrer. Allà, ell la va amenaçar però donat el fet que al pis hi havia els tres fills menors de la víctima, van sortir al carrer. Un cop van ser a la via pública es va consumar l’agressió sexual.