L’equip de Junts per Sant Vicenç de Castellet denuncia, en un comunicat, «la passivitat de l’equip de govern davant la inseguretat ciutadana al municipi», situació, que, segons asseguren «és la principal preocupació de la ciutadania santvicentina».

També assenyalen que malgrat que els darrers dies s’han fet públiques notícies sobre 4 noves places dels agents de policia local, que no es tracta d’una ampliació de l’estructura del cos de policia, són places que ja existeixen i, per tant, el cos policial continuarà tenint 15 agents, com ha estat els darrers anys.

D’altra banda, fa més d’un any que va demanar per la previsió de posar sistemes de vídeo- vigilància «per oferir major seguretat a la via pública del municipi i a hores d’ara continuen sense ser una realitat». La formació considera que aquesta seria una eina més per una estratègia seriosa de mesures de dissuasió que es podrien reforçar, en un futur, amb altres sistemes que permetessin anar un pas més enllà.

Asseguren que «Sant Vicenç de Castellet hauria de tenir més agents de policia, més recursos, més mesures de seguretat... no només pel volum de població, amb gairebé 10.000 habitants, sinó per la situació d’inseguretat ciutadana que s’ha aguditzat en els últims temps».