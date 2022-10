Les detencions per ciberestafa sorprenen els veïns del Xup

Part dels joves detinguts per acusats de ciberestafes a diverses empreses per un valor d’uns 200.000 euros, al barri del Xup de Manresa, eren joves coneguts entre veïns del barri, especialment entre els joves mentre que no ho eren gaire entre les persones de més edat. Segons han explicat alguns veïns d’aquest barri manresà a a Regió7, alguns d’ells fins i tot havien anat a escola al mateix barri del Xup, on residien juntament amb les seves famílies. Altres dels detinguts s’hi havien instal·lat més recentment. Tot i això, al barri, diferents veïns es mostraven molt sorpresos per aquestes detencions que els van agafar per sorpresa però mostraven molta discreció al respecte. Els joves detinguts van sortir en llibertat després de passar a disposició judicial.

L’operació que va acabar amb 12 detinguts, alguns dels quals en aquest barri manresà, la portar va portar a terme la Guàrdia Civil entre els passats 28 i 30 de setembre. Els dos escorcolls es van fer a Manresa i almenys un d’ells va ser al Xup. Segons va explicar la Guàrdia Civil, els detinguts, de nacionalitat espanyola i marroquina, tenen entre 19 i 24 anys. Els joves haurien estafat gairebé 200.000 euros almenys a onze empreses de tot l'Estat simulant ser proveïdors seus. També se'ls acusa d'haver estafat a altres usuaris de webs de compravenda d'objectes. Les investigacions es van iniciar al gener, quan una empresa de Crevillent (Alacant) va denunciar haver estat víctima d'una estafa mitjançant un ciberatac. La companyia va informar el cos policial que els estafadors havien interceptat uns correus electrònics enviats a un proveïdor, posteriorment algú els havia modificat per induir a error i finalment havien patit una estafa de més de 37.000 euros. Després de desmantellar al grup, s'ha confirmat també estafes a firmes d'Alacant, Madrid, Granada, Astúries, Múrcia, Tenerife i Màlaga, així com a usuaris de les Illes Balears, Burgos, Lleida, València, Barcelona, Biscaia i Girona. També haurien estafat a particulars a través de plataformes on-line de compra-venda on haurien ofert productes que cobraven però després no enviaven. El total de les estafes s'enfilava a 188.000 euros. Als detinguts, com a presumptes autors en diferents graus de participació, se'ls han imputat els delictes d'estafa, blanqueig de capitals, contra el secret de les comunicacions, suplantació de la identitat i pertinença a organització criminal.