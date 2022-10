El cas de la brutal violació a una menor a Igualada la matinada de Tots Sants compleix un any aquest dimarts. El presumpte agressor -de 21 anys amb antecedents per delicte sexual- va ser detingut gairebé sis mesos després dels fets. El cas està seguint la via judicial i, segons ha pogut saber l'ACN, en aquests moments s'estan enllestint els informes de les proves que es van localitzar al domicili de l'arrestat, així com també de diverses diligències que han demanat les acusacions. També s'estan enllestint les proves d'ADN de víctima i agressor trobades en algunes pertinences. A hores d'ara no se sap quan es podria fixar una data de judici, tot i que algunes parts apunten que va per llarg. L'acusat es troba a Brians 1 en presó preventiva.

La violació contra la menor de 16 anys va tenir lloc la matinada de l'1 de novembre de l'any passat. La jove va sortir de la discoteca Èpic d'Igualada, situada al polígon de Les Comes, abans de les sis del matí. Tenia la intenció d'anar caminant fins a l'estació dels FGC per agafar un tren i tornar fins a casa la seva mare, a Vilanova i la Geltrú, però no hi va arribar. Al voltant de les set del matí un camioner la va trobar estirada i seminua en un descampat al mateix polígon industrial i va avisar al servei d'emergències.

Inicialment els sanitaris van traslladar la jove, que es trobava inconscient, a l'Hospital d'Igualada. Posteriorment la van portar a l'hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, on va estar ingressada un mes i mig i va haver de ser intervinguda quirúrgicament diverses vegades per les greus lesions que tenia arran de la violació.

La víctima declara per videoconferència

La menor va declarar per videoconferència el mes de maig passat i va afirmar al titular del jutjat d'instrucció 4 d'Igualada que no recordava res ni de l'agressió ni tampoc dels deu dies següents per l'amnèsia que li va provocar el cop que va rebre al cap. També va assegurar que patia seqüeles i traumes com ara pànic a sortir de casa i problemes per poder dormir. Durant la seva declaració, que va durar 15 minuts i es va fer per videoconferència, la noia va estar acompanyada en tot moment per psicòlegs i per les investigadores de la Unitat Central d'Agressions Sexuals dels Mossos.

La declaració de la víctima serà una prova preconstituida, és a dir, que no haurà de declarar cap altre cop, tampoc durant el judici. Perquè això sigui possible és necessari que la declaració de la víctima es faci amb la presència de totes les parts i, per això, durant la declaració telemàtica de la noia el presumpte violador també es trobava a la sala dels jutjats d'Igualada.

Càmeres de videovigilància, claus per arrestar el presumpte violador

Els Mossos d'Esquadra van poder identificar el presumpte violador d'Igualada mitjançant diverses càmeres de seguretat i imatges extretes de 155 dispositius diferents. Tot i que l'instant de l'agressió no va quedar capturat, diverses càmeres sí que van gravar, passats uns minuts dels fets, el jove marxant amb una peça de roba que podria ser de la noia. La tecnologia també va permetre saber que el mòbil del sospitós es va connectar a diverses antenes del polígon de Les Comes.

Un dels elements clau per poder identificar el sospitós va ser un aldarull, gravat per càmeres de seguretat, que va tenir lloc la mateixa nit dels fets i on hi van participar 11 persones. Aquest grup de joves va causar danys a un vehicle i el seu amo va denunciar-ho als Mossos. Els agents van analitzar tots els incidents que hi havia hagut aquella nit a Igualada i van lligar caps en visualitzar les imatges de l'incident i comprovar que també hi havia el noi que consideraven sospitós de la violació.

Més seguretat al polígon de Les Comes i dispositiu especial per la Castanyada d'enguany

L'Ajuntament d'Igualada va anunciar dies després de la brutal agressió que instal·laria una vintena de càmeres de vídeovigilància al polígon de Les Comes i diverses més a d'altres punts de la ciutat, malgrat que assegurava que era un projecte que ja tenia previst abans dels fets. A hores d'ara, el consistori ha instal·lat 5 càmeres a tota la ciutat -dues de les quals al polígon de Les Comes-. Fonts de l'Ajuntament expliquen a l'ACN que en aquests moments estan licitant 19 càmeres més, que haurien d'estar instal·lades al desembre, i s'ubicarien en "zones estratègiques, principalment en entrades i sortides de la ciutat". A banda, asseguren que també s'ha reforçat la presència de videovigilància als equipaments públics.

D'altra banda, l'Ajuntament de la capital de l'Anoia ha fet un dispositiu especial de seguretat per la celebració de la festa de la Castanyada d'enguany. En concret, es reforçarà la presència policial -tant de Policia Local com de Mossos- i es crearan dos "corredors segurs" que uniran les zones d'oci amb l'estació. D'aquesta manera, de cinc a set de la matinada del dia 1 de novembre es faran dos recorreguts on hi haurà "molta presència policial".