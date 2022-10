Els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest diumenge al migdia en el rescat de quatre gossos de caça que dissabte van caure per una cingle a Gósol. Al veure que no els pot treure, l'amo ha requerit el servei dels agents del cos aquest diumenge a primera hora de la tarda, i s'hi han posat a treballar. De moment, n'han aconseguir rescatar dos, i es troben en bon estat.

Es tracta d'una zona coneguda com El Pou de Blanc, fins on s'han desplaçat dues dotacions terrestres dels GRAE amb material específic per a aquest tipus de rescat d'animals, segons han explicat fonts dels Bombers. Els dos animals que queden per salvar estarien vius perquè se senten lladrar.