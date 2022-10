Condemnat un home a tres anys de presó per fer tres ganivetades a un veí de Castellnou de Bages

L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat un home a tres anys de presó per una baralla que va tenir lloc al carrer del Mercat de Castellnou de Bages, el 16 de juny del 2021, en què va clavar tres ganivetades a un veí del mateix municipi. Segons les fonts policials consultades per Regió7, el conflicte es va generar inicialment entre dos ocupes que discutien sobre el control d'un habitatge a la urbanització del Serrat, on van tenir lloc els fets. Durant la disputa, un veí de Castellnou de Bages que no tindria res a veure amb la baralla va intervenir entre les dues persones i va ser llavors quan el condemnat va treure un ganivet i va apunyalar a aquesta persona a un maluc, al braç esquerra i a la mà esquerra, on va patir la lesió de més gravetat. Després de fugir del lloc dels fets, els Mossos d'Esquadra el van detenir a la mateixa urbanització moments després quan encara estava en possessió del ganivet.

La sentència el condemna a tres anys de presó per un delicte consumat de lesions. La fiscalia demanava 8 anys de presó ja que considerava que es tractava d'un intent d'homicidi perquè les ganivetades es dirigien a zones vitals de la víctima i que havia sigut la mateixa víctima qui les havia desviat. Tot i això, la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona apunta que, segons l'informe mèdic del forense, no hi va haver risc de mort per la víctima ja que les lesions es focalitzaven en zones no vitals i que l'acusat va dir en el judici que apuntava contra l'home de forma genèrica sense saber on apunyalava. A més el jurat considera que si l'hagués volgut matar ho podria haver fer després de les primeres ganivetades i en canvi el condemnat va decidir fugir.

Per altra banda, se li ha aplicat un atenuant per ús de substàncies estupefaents però tot i això el tribunal va decidir aplicar una pena alta per aquest delicte degut a la perillositat de l'arma blanca -un ganivet de 33 centímetres de llarg-, la manca de justificació del delicte i la persistència de l'atac contra una persona desarmada.

A més dels tres anys de presó, la sentència imposa també una ordre d'allunyament respecte a l'ocupa amb qui va iniciar la discussió per un període de 4 anys i un pagament de 7.322 euros a la víctima de l'agressió com a concepte de responsabilitat civil. De fet, degut a les lesions que va patir per les ganivetades i per la caiguda al terra, el veí de Castellnou de Bages va estar 28 dies impedit.