Demanen 15 anys de presó per a dos homes acusats d'abusar d'una nena a Súria quan tenia entre 6 i 8 anys

Dos homes s'enfronten a una acusació de 15 anys de presó cada un per un delicte continuat d'agressions sexuals a una menor. Els dos encausats havien abusat entre el 2008 i el 2010 a Súria d'una nena que durant els fets tenia entre 6 i 8 anys, segons apunta l'escrit de l'acusació. El judici es celebrarà a l'Audiència Provincial de Barcelona el proper 10 de novembre.

Un dels acusats, que ara té 67 anys d'edat, coneixia a la nena perquè era veí de la família. Segons l'escrit de la fiscalia, la menor sovint el visitava el domicili de l'acusat perquè els seus pares l'enviaven a demanar diners o menjar. L'acusat, però, aprofitava aquestes visites per despullar la nena i fer-li tocaments. També aprofitava per llepar-li els genitals i l'obligava a masturbar-lo. Fins i tot, en una d'aquestes ocasions li va introduir els dits a la vagina. L'acusat li deia a la menor que no li expliqués a ningú el que feien.

L'altre acusat, de 70 anys, també era veí del poble i tenia una relació d'amistat amb els pares de la víctima. Aprofitant això sovint se l'emportava a passejar i en aquelles circumstàncies, en determinats llocs, l'agredia sexualment. En una ocasió la va obligar a practicar-li una fel·lació utilitzant la força física, segons apunta l'escrit d'acusació. L'acusat també li hauria fet actes d'índole sexual en altres ocasions fins i tot intentant penetrar-la vaginalment malgrat que ella es resistia.

Aquests fets van provocar que la menor desenvolupés un trastorn adaptatiu reactiu que s'ha mantingut present fins l'actualitat, quan la víctima ja és major d'edat.

Per aquests fets, la fiscalia reclama una pena de 15 anys de presó per cada un dels acusats a més d'una ordre d'allunyament de 1000 metres de la víctima per un període de 20 anys. A més, l'acusació demana que els dos processats indemnitzin la víctima amb 20.000 euros cada un.