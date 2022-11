La residència d'avis Sant Joan de Déu de Martorell ha patit un ensurt aquesta tarda per un possible incendi. El cos de Bombers de la Generalitat ha rebut un avís a les 3 de la tarda per un possible incendi a l'edifici situat a l'avinguda del Camí Fondo. Per actuar-hi han activat vuit dotacions però finalment n'han actuat menys degut a que simplement han hagut de ventilar l'edifici.

L'avís d'incendi s'havia produït degut a un intent d'assecar uns mitjons amb un microones. L'acció ha generat molt fum i això ha fet intervenir els Bombers que simplement han airejat l'edifici. Segons apunte el cos de Bombers, cap persona ha resultat afectada pel fum.