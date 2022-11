La Policia Nacional ha detingut a la localitat madrilenya de Móstoles un menor d’edat que es feia passar per metge d’urgències i assistia malalts a casa seva. El noi, fins i tot, va arribar a contractar un servei d’ambulàncies que feia servir per acudir als avisos domiciliaris.

Com ho feia? El menor trucava als serveis d’emergències, identificant-se com a metge, per preguntar si hi havia algun avís urgent i se’n feia càrrec. A més de les assistències domiciliàries, el jove també va traslladar un malalt a un centre sanitari, on va sol·licitar el seu ingrés, afirma la Prefectura Superior de Policia de Madrid en una nota.

Enxampat mentre atenia un cas

El descobriment de tot el muntatge van tenir lloc a finals d’agost passat, quan agents de policia van acudir a un domicili de Móstoles on els havien alertat que una persona tenia problemes psiquiàtrics. Fins allà hi va anar, també, el fals metge.

Els agents van observar un comportament estrany durant l’actuació del presumpte sanitari ja que en alguns moments actuava amb seguretat i credibilitat i en altres de forma pueril. Per això van decidir informar-ne a les autoritats sanitàries.

Aleshores es va iniciar una investigació per poder identificar l'individu i aclarir els fets, fins que es va comprovar que el presumpte metge era un menor d’edat sense cap tipus de titulació sanitària.

Va contractar una ambulància

Els agents van poder comprovar que el noi havia contractat un servei d’ambulàncies 24 hores, del que feia ús quan acudia als avisos d’emergències. Els investigadors també van descobrir que almenys en una ocasió havia realitzat un ingrés hospitalari després d’assistir i traslladar el malalt amb la seva ambulància, i que havia realitzat més assistències domiciliàries.

Una vegada finalitzades les indagacions, a finals de setembre es va procedir a la detenció del noi per un presumpte delicte d’intrusisme professional, i l’autoritat judicial en va decretar la posada en llibertat a l’espera de judici.