Un home ha mort aquest dimecres al matí després de caure-li a sobre un palet quan descarregava un camió en una empresa de Constantí (Tarragonès). Els Mossos han rebut l'avís de l'accident laboral cap a les 8.20 hores. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat agents dels Mossos i un indicatiu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha fet maniobres per reanimar l'home, però no ha estat possible salvar-li la vida. La víctima tenia 45 anys.

Els Mossos han obert una investigació i han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en cas d'accident laboral amb víctima mortal.