"O amb mi o amb ningú". Aquestes van ser les poques paraules que va pronunciar Noemí M. L. (la dona de 48 anys detinguda per la Policia Nacional com a presumpta autora de la mort de la seva filla, de sis anys) des que es va trobar el cos sense vida de la petita en el seu pis d'El Llano, diumenge passat, com va avançar La Nueva España, del mateix grup editorial del Regió7. Ho va fer en arribar a l'hospital, on va ingressar després de perpetrar aquest presumpte parricidi en atipar a la petita amb pastilles poques hores després de conèixer que la seva exparella, pare de la nena, havia aconseguit la seva custòdia després d'una llarga batalla judicial de cinc anys en la qual es van creuar denúncies. Ella, per contra, encara que també havia ingerit medicaments, va prendre una dosi molt menor que la que li va subministrar a la seva víctima a través dels aliments.

La dona, natural d'El Espinar, a Segòvia, treballava en una empresa dedicada a la digitalització de fons documentals i per motius labors, relata el seu entorn, havia viatjat fins a Gijón l'any passat. Noemí M. L. ostentava la guàrdia i custòdia de la nena, que reservava un règim de visites en favor del pare, Eugenio García, de caps de setmana alterns i aquells que incloguessin dies festius. Però tot va variar el passat divendres, al voltant de les 15.30 hores.

Després de molt de litigi judicial, es van invertir els torns, perquè el jutjat va notificar una nova resolució que concedia al progenitor la custòdia de la nena, deixant a la mare amb el règim de visites que fins ara havia gaudit el pare. Eugenio García es va assabentar viatjant des de Segòvia (és natural de la localitat de Torrecaballeros) a Gijón del canvi de criteri judicial, doncs, amb les mesures reguladores anteriors, en ser el pont de Tots Sants, li corresponia a ell passar aquests dies amb la seva filla.

Eugenio García va arribar al col·legi on estava matriculada la nena, i va exposar la nova situació, segons detalla l'advocat de la família paterna. Van intentar localitzar a Noemí M. L., però no va donar senyals, per la qual cosa, al final, el pare es va tornar a Segòvia amb la seva filla.

Va ser el dissabte quan la mare va viatjar fins a la província segoviana a buscar la menor i va tornar tot seguit a Gijón després de recollir-la a les 17.30 hores en el lloc acordat amb la seva exparella. "No sabem el que va passar després, perquè Eugenio va tractar de contactar amb la seva filla telefònicament el diumenge, quatre o cinc trucades a diferents hores, però no es va poder comunicar amb ella. El telèfon donava senyal, però mai van contestar. Van enviar whatsapps, però no va haver-hi resposta", exposa el lletrat del pare. Com no era la primera vegada, i donada la situació i les desavinences entre tots dos des de l'inici de la separació, no li va donar "molta importància".

«Mai van contestar»

Però la veritat és que Noemí M. L. ja estava donant mostres d'un gran nerviosisme des que va conèixer la nova sentència judicial que li retirava la custòdia. De fet, fonts pròximes a la investigació expliquen que la dona s'havia posat en contacte amb un despatx d'advocats per informar de la seva situació. A més, va parlar el dissabte amb el seu germà i oncle de la nena, que va ser la persona que va alertar a la Policia Nacional, ja el diumenge, en veure que no es responien les trucades ni els missatges. Les hores passaven, no hi havia notícies i els nervis i la preocupació anaven en augment. Quan van donar l'avís, la nena ja estava morta.

La veu d'alarma a la Policia Nacional, a Gijón, va arribar entorn de dos quarts de deu de la nit a través d'una trucada que va realitzar el germà de la presumpta parricida. Donats els antecedents per la sentència judicial adversa, una patrulla va acudir fins al domicili de Noemí M. L. Malgrat la insistència, ningú va respondre a l'altre costat de la porta. Era un habitatge que havia llogat feia uns mesos. "Sí que era un signe d'alarma que la mare no contestés tampoc a les trucades del seu germà", reconeix l'advocat de la família paterna. Ells, des de Segòvia, també es van posar en contacte amb la Policia Nacional "i ens vam començar a preocupar ja el diumenge a la tarda", afegeix el lletrat.

Les tasques policials, després de prendre declaració a alguns veïns de l'immoble, van permetre arribar fins al propietari de l'habitatge, qui havia arrendat al pis a Noemí M. L.. Les sospites que podria haver-hi algun tipus de risc real van portar als agents a entrar a l'habitatge. Mare i filla es trobaven juntes en el mateix llit. Aviat es van adonar que la nena no responia. La dona, en canvi, estava conscient, per la qual cosa ràpidament es va avisar a emergències. Una UVI mòbil va ser activada i després una ambulància de suport vital avançat. Va ser aquesta última unitat la que va traslladar a la sospitosa fins a un centre hospitalari perquè semblava que havia consumit pastilles. No va pronunciar paraula davant els agents durant la seva intervenció en el pis i només va compartir aquesta reflexió, que amb ella o amb ningú, en arribar al centre sanitari per ser atesa.

Els agents desplaçats a l'habitatge, en veure que la nena de sis anys jeia sobre el llit, van donar la veu d'alarma per desplegar tot l'operatiu pertinent per a posar en marxa una investigació que ara està en mans de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (Udev). A poc a poc, van anar arribant multitud d'agents fins a l'immoble. No és habitual a la ciutat que es procedeixi a l'aixecament del cadàver d'un menor d'edat. Es veia a diversos agents afectats.

Els agents de la Policia Científica també van fer el seu treball durant diverses hores en la matinada del diumenge al dilluns. Un treball clau per elaborar després les proves que es remeten al jutjat. Entre altres gestions, està la inspecció ocular, la recollida de vestigis i proves, reportatge fotogràfic de l'escena i del cos. Tots ells són dades fonamentals que es remetran al Jutjat d'Instrucció per poder provar què li va ocórrer a la víctima i qui va ser el responsable. En aquest cas, la mare ja va sortir en qualitat de detinguda per haver-li donat medicaments, en gran quantitat, a la seva filla. Se sospita que va poder ser al matí, perquè la nena podria portar al voltant de dotze hores morta quan la van trobar sobre el llit. Va aprofitar presumptament els aliments perquè la menor ingerís les pastilles.

En el pis van trobar gran quantitat de blísters buits de medicaments, tant a l'habitació com a la cuina. Substàncies que tractaran d'analitzar-se per comparar amb l'autòpsia que se li realitzarà a la nena a l'Institut de Medicina Legal d'Astúries. Sobre la una de la matinada, des de la Policia Nacional es va informar al pare de la petita. "Intentar traslladar aquesta notícia als afins de manera el menys dolorosa possible és impossible. Estava desencaixat, trencat", recorda l'advocat de la família.

Cap a les dues de la matinada, la funerària es va emportar el cos, però els agents de la Policia Científica van continuar a l'habitatge obtenint més proves. A la sospitosa no la van deixar sola en cap moment durant el seu ingrés a l'hospital, però no se li va poder prendre declaració fins que li van donar l'alta. La investigació continua plenament activa.