Missatge del #SimulacrePlaseqta rebut només en un dels dos mòbils que tinc, amb un so molt baix (me n'ha fet adonar la pantalla il·luminada, no el to) i amb el primer text en anglès.



Al lloc on em trobava la sirena s'ha sentit tan fluix que semblava una ambulància llunyana. pic.twitter.com/nlVLZw3dPK