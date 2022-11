Un incendi ha calcinat totalment tres vehicles a Olesa de Montserrat aquest dijous. L’incendi s’ha produït a mitjanit, a les 00:47 hores, al carrer Jaume de Viver, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Tres vehicles que es trobaven aparcats a l'alçada del número 44 han cremat totalment per causes fins ara desconegudes. Dues dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per sufocar les flames, que també han afectat un quart vehicle aparcat en paral·lel dels tres cotxes calcinats.

Segons fonts del cos, el foc només ha causat destrosses materials i cap persona ha resultat ferida.