El nombre de víctimes mortals a les carreteres de la regió central recupera xifres d'abans de la covid

Amb la pandèmia de la covid-19 finalitzada es va recuperar el nivell de circulació de trànsit a les carreteres catalanes i també a les de la regió central. Però això també ha comportat un augment d'accidents de trànsit mortals a les nostres carreteres. De fet, el nombre de víctimes mortals a les carreteres de l'àmbit de difusió de Regió7, que comprèn Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord ja ha assolit xifres d'abans de la covid i, fins i tot, ha crescut un 10%.

En el que portem d'any a les nostres carreteres hi ha hagut 22 víctimes mortals en accidents de trànsit mentre que el 2019, l'últim any abans de l'arribada de la covid, en el mateix període hi va haver 20 víctimes. Això indica que la recuperació del trànsit, malauradament, també ha fet recuperar el nombre de víctimes mortals que fins i tot ha augmentat. El Baix Llobregat Nord i l'Anoia són els territoris de l'àmbit d'aquest diari on més víctimes mortals hi ha hagut amb 6 i 5 respectivament. El llistat el completen Bages i Berguedà amb 3 víctimes mortals cada una i Cerdanya, Moianès i Alt Urgell amb 2. Enguany a les carreteres del Solsonès no hi ha hagut cap accident de trànsit mortal.

El 2019 va ser el Bages la comarca que, fins al mes de novembre, acumulava més víctimes mortals amb 6. Tot i això, el Baix Llobregat Nord (5) i l'Anoia (4) seguien registrant una xifra alta de morts a les carreteres.

La situació encara és més preocupant si es comparen les dades d'enguany amb les del mateix període de l'any passat. De fet, enguany hi ha hagut gairebé el doble de víctimes mortals a la regió central respecte a les dades del 2021, que a 1 de novembre n'havia registrat 13. Llavors els accidents estaven més repartits pel territori però es va donar la circumstància que el Solsonès tampoc havia patit cap accident mortal de trànsit.

Si a la regió central el nombre de difunts a les carreteres ha augmentat un 10% respecte al 2019, a nivell català s'ha registrat una disminució de les víctimes mortals del 16,6%. Segons el balanç de sinistralitat del Servei Català de Trànsit (SCT), fins al 31 d’octubre 131 persones han mort en 119 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Fins a l’octubre del 2019, abans de la pandèmia, van perdre la vida 157 persones en 144 sinistres mortals.

Els perfils més fràgils de la mobilitat en carretera, sumen 59 víctimes mortals i representen el 45% dels morts a la xarxa viària de Catalunya. A més dels 36 motoristes i dels 16 vianants finats, han mort 6 ciclistes i 1 usuari de VMP (tot i que aquests vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics tenen prohibida la circulació per la xarxa viària interurbana). D’entre els 104 homes morts en accident de trànsit, 88 eren conductors, 3 passatgers i 12 eren vianants. Pel que fa a les dones, 13 eren conductores, 10 eren passatgeres i 4 eren vianants.

D’altra banda, el conjunt de persones mortes o ferides greus aquest 2022 a les carreteres catalanes han estat 716, un 13,1% menys que el 2019, quan n’hi van haver 824. El nombre d’accidents mortals o greus també s’ha reduït un 15,9% en comparativa amb el 2019 (de 687 a 578). El SCT destaca que aquests mesos de setembre i octubre han estat els mesos menys mortífers de l’any a les carreteres catalanes, amb 8 persones mortes a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Les col·lisions que han provocat més morts aquest 2022 són les topades frontals, amb un total de 38, el que representa un29% dels sinistres mortals d’enguany i se n’han registrat sis més que el 2021 i una més que el 2019.