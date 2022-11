Centre de Barcelona. Eren 2/4 de sis del matí de diumenge i la Noa García tornava a peu a casa amb una amiga després d'una nit de festa. Tot d'una, un home va aparèixer i abans d'alçar la mà on duia una pedra de grans dimensions, disposat a atacar les dues joves de 20 anys, es va dirigir a una d'elles: "Ho sento, però t'he de matar".

García relata així l'agressió que va patir al carrer Balmes a través del seu compte de TikTok. Al vídeo, la barcelonina explica que un home d'uns 50 anys va aparèixer de forma sigil·losa pel carrer on transitaven, la va agafar del braç i li va donar un cop al cap amb una gran pedra que la va fer caure a terra. "L'home es pensava que m'havia matat perquè després del cop es va dirigir cap a la meva amiga" descriu el moment García, qui ha necessitat punts de sutura per tancar les dues ferides que li van deixar la cara sagnant.

La barcelonina va resultar ferida al cap. L'amiga que l'acompanyava també va ser agredida i va patir una sèrie de contusions després de rebre "múltiples cops de puny". Els crits de les dues joves van captar l'atenció d'un jove que es trobava passejant per la zona i que immediatament va iniciar una baralla amb l'agressor per intentar ajudar-les. "És qui ha sortit més mal parat" explica García, qui atribueix al noi la sort de continuar viva. Finalment, un grup de taxistes que van veure l'escena van aconseguir interceptar l'agressor, segons relata la jove al final del vídeo.

L'agressor va ser detingut mitja hora després dels esdeveniments, segons han explicat a EFE els Mossos d'Esquadra. El jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança i ha obert una causa per dos intents de robatori amb violència, ús d'un element perillós i cinc delictes de lesions. L'home, detallen fonts del TSJC, té antecedents per homicidi intencionat que va tenir lloc el 2008, quan va assassinar un home amb un ganivet no gaire lluny del carrer Balmes. Actualment, el detingut es trobava en permís de tercer grau penitenciari.