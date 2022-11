El pare de la nena suposadament assassinada per la seva mare a Gijón no comptava abans amb la custòdia de la víctima, de sis anys, perquè havia estat condemnat per maltractar a la seva mare. Així ho ha matisat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, que ha concretat que la causa judicial per violència masclista va derivar finalment en una condemna de nou mesos de presó. Quant a la cronologia dels procediments civil i penal entre la parella, el divorci es va iniciar el 2018 mentre es tramitaven unes diligències prèvies a conseqüència de la denúncia de violència masclista presentada per la dona contra el seu marit. Es van adoptar una sèrie de mesures penals i civils, entre elles una ordre d'allunyament, i es va instruir el procediment fins a la celebració de judici.

La sentència de divorci de febrer 2019, en haver-hi un procediment de violència de gènere en instrucció contra l'home, va atorgar la guarda i custòdia de la filla de tots dos a la dona. Aquesta resolució va ser posteriorment confirmada per l'Audiència Provincial de Segòvia el gener de 2020. Posteriorment, l'home va presentar una demanda de modificació de la sentència de divorci per demanar una rebaixa de la pensió d'aliments, encara que no va sol·licitar res en relació amb la guarda i custòdia. El Jutjat va dictar sentència per la qual rebaixava la pensió, confirmada després també per l'Audiència Provincial. Més tard, el Jutjat va instruir altres procediments el 2021 i 2022 relatius a la sol·licitud d'autorització judicial de la dona per a traslladar-se amb la menor a la ciutat de Gijón. El Jutjat va dictar un acte el 2022 pel qual se li indicava que havia de tornar a Palazuelos de Eresma, ja que havia marxat abans que dictés la resolució judicial. En aquesta resolució, se li va indicar que havia de tornar per demanar autorització judicial i instar la modificació de mesures corresponents. Tot això va donar lloc a unes mesures provisionals prèvies en les quals la dona va sol·licitar l'autorització per viure a Gijón amb la menor i la modificació del règim de visites. Després d'aquesta demanda, l'home va reconvenir i va demanar la guarda i custòdia de la menor (des de 2019 fins a aquest moment no ho havia fet). Autorització per traslladar-se a Gijón El Jutjat va dictar llavors, com a mesura provisional, una resolució el juny de 2022 que autoritzava la dona traslladar-se amb la menor a Gijón, establint al mateix temps un ampli règim de visites de l'home i mantenint la guarda i custòdia a favor d'ella perquè l'home va ser condemnat a nou mesos de presó per un delicte de violència de gènere el febrer de 2020. Aquesta condemna va ser confirmada per l'Audiència Provincial el novembre de 2020 i pendent de compliment la pena de presó imposada en haver-se acordat la suspensió de la mateixa per termini de dos anys sota condició de no tornar a delinquir en aquest termini referit. Recentment, després de la celebració d'una vista per resoldre definitivament sobre la guarda i custòdia i el trasllat de la dona a Gijón, el Jutjat va acordar el passat 27 d'octubre atorgar la guarda i custòdia a l'home en entendre que la menor tenia les seves arrels a la província de Segòvia, el seu pare, la seva família extensa, col·legi, veïns i amics i aquest interès superior de la menor és el que havia de prevaler.