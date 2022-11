Ensurt ahir a Sallent per un incendi amb fortes ratxes de vent al costat de cementiri

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir divendres al migdia en un incendi de vegetació agrícola a tocar del cementiri de Sallent, prop d’una zona boscosa. El telèfon d’emergències va rebre l’avís a les 12.21 h i s’hi van desplaçar set dotacions terrestres i una d’aèria. Segons va informar fonts del cos, al voltant de les 2 del migdia els Bombers van donar el foc per controlat.

Tot i que l’afectació no va ser imortant, en un primer moment la preocupació al cos de Bombers va ser alta perquè les flames van coincidir amb unes hores en què bufava un fort vent a Sallent i a la comarca.

De fet, el Bages, l’Anoia i el Moianès es trobaven en alerta per un episodi de risc moderat d’incendi. Hi tenia molt a veure el fort vent que facilitava la propagació de les flames. Entre ahir i avui hi ha una vintena de comarques en aquesta situació de risc.

El departament d’Acció Climàtica del Govern va fer l’alerta ahir al matí per aquest vent de component nord i oest, que era de tramuntana a l’Empordà. La ventada ressecarà l’ambient i provocarà una baixada de la humitat relativa en general.

Per avui, la previsió de fort vent es manté, sobretot al Pirineu i en cotes altres. Es provable, segons el Servei Metorològic de Catalunya que se superir els 70 o 80 km/h,