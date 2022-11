Jutgen una parella per intentar introduir droga a la presó de Lledoners

L’Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dijous una parella que hauria intentat introduir droga a la presó de Lledoners aprofitant un «vis a vis». La fiscalia demana 4 anys i mig de presó pel reclús i 7 anys de condemna per la seva parella.

Els fets van tenir lloc el 2019, quan l’home acusat estava complint condemna a la presó de Lledoners, situada a Sant Joan de Vilatorrada. El 9 de març d’aquell any i aprofitant una comunicació íntima vis-a-vis amb la seva parella, ella li hauria entregat heroïna i haixix amb l’objectiu d’introduir-ho a la presó i repartir-ho entre altres reclusos.

Segons l’escrit de l’acusació, la parella hauria intentat introduir 0,35 grams d’heroïna i 8 peces d’un total de 54 grams de haixix que es destinaria a la distribució a altres reclusos del centre penitenciari.

L’acusació explica que després del vis-a-vis els funcionaris de la presó van fer un escorcoll personal amb nu integral al reclús i va ser llavors quan se li va detectar en una de les seves fosses nasals una petita paperina que contenia un gram d’heroïna. A més, durant l’escorcoll també es va trobar amagat a la cavitat rectal del reclús una de les peces en forma de gla d’haixix que tenia un pes de 4 grams i mig. Posteriorment el reclús va ser traslladat al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, on va ser ingressat en situació d’aïllament provisional. Durant els 10 dies que hi va ser se li van intervenir set glans més d’haixix. En total, durant la intervenció realitzada al pavelló hospitalari es van obtenir glans que sumaven 50 grams d’haixix amb l’objectiu de ser distribuïts a l’interior del centre penitenciari. L’heroïna detectada el primer dia, per altra banda, devia ser destinada a consum propi del reclús. L’haixix intervingut podria arribar a tenir un cost de 324 euros al mercat il·lícit de droga, mentre que la paperina d’heroïna tindria un cost d’11 euros.

Per aquests fets el fiscal demana 7 anys de presó i una multa de 1.000 euros per a la dona, de 53 anys d’edat, per un delicte contra la salut pública per substància que causa un dany greu a la salut, en relació amb l’heroïna, per substància que no causa un dany greu, en relació amb l’haixix i agreujat per tràfic de droga en centre penitenciari.

En el cas de l’home, de 51 anys d’edat, es demanen 4 anys i mig de presó i una multa de 975 euros per un delicte contra la salut pública agreujat per tràfic de drogues en centre penitenciar i en la modalitat de substància que no causa un greu dany a la salut, també en relació a l’haixix intervingut pels funcionaris de la presó.