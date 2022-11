Carmen Merino, una dona de 67 anys, separada i mare de dos fills, està acusada de matar i decapitar la seva última parella, el jubilat Jesús Mari Baranda, a Castro Urdiales (Cantàbria). Després, va lliurar el cap ficat en una caixa a una veïna, a la qual va enganyar dient-li que el que hi havia dins eren "joguines sexuals", perquè no volia que la Guàrdia Civil, que anava a registrar la seva casa, les trobés.

El cap a la porta

Carmen, a qui la Fiscalia demana una condemna de 25 anys de presó, declararà el dilluns 7 de novembre en el judici que se celebra contra ella en l'Audiència de Cantàbria. Fins ara, ha mantingut la versió que algú va deixar una caixa amb el cap de la seva parella a la porta de la seva casa i que ella va decidir guardar-la perquè era "l'única cosa que em quedava" d'ell.

Després, va lliurar la caixa amb el cap decapitat a la seva veïna, que la va descobrir mesos després, el setembre de 2019, davant l'olor que desprenia quan va anar a treure la roba d'hivern del seu armari. La veïna va obrir la caixa amb un cúter i va anar separant nou bosses d'escombraries fins que va veure "els ulls d'un crani" i va arrencar a córrer. A la caixa estava el cap de Jesús Mari Baranda.

Mòbil econòmic

La recerca de la Guàrdia Civil apunta a un mòbil econòmic com a causa del crim. Barana havia fet testament a favor de Carmen, a qui havia conegut vuit anys enrere, quan ella treballava de cambrera a una cafeteria de Castro Urdiales on el jubilat esmorzava cada dia. Es van enamorar i se'n van anar a viure junts.

El febrer de 2019, els cosins de Jesús Mari el van trobar a faltar. No va acudir a un menjar amb ells. Tampoc responia al telèfon mòbil. Mari Carmen els va explicar que s'havia anat a Galícia amb uns amics i els va dir que tenia un nou telèfon.

"A Punta Cana, amb 'fulanes'"

El temps passava, el jubilat no tornava d'aquest suposat viatge i contestava als seus cosins tan sols amb missatges de text, sempre molt curts. Ells van sospitar i van acudir a la Guàrdia Civil després que Mari Carmen els digués que estaria a "Punta Can, amb 'fulanes'".

Els investigadors de la Guàrdia Civil van descobrir que a mitjan aquell mes de febrer la dona havia demanat a la noia que els netejava l'apartament que anés a la seva casa i s'emportés diverses bosses d'escombraries en les quals havia deixat terra dels tests per llançar. Ella no podia fer-ho, li va dir, perquè tenia mal de lumbago. La netejadora va acudir amb una amiga i es van endur les bosses amb cotxe, fins a un punt net. Els agents creuen que a les bosses anava el cos de l'home desaparegut.

Els registres de la Guàrdia Civil van descobrir cinc taques de sang a la casa on vivia la parella. També, deu mil euros que la dona havia amagat en un sofà llit.

Deutes i estafes

Carmen Merino va ser detinguda i enviada a presó. Les recerques van revelar que tenia deutes de 21.000 euros amb un banc i que enviava diners als seus dos fills, d'un primer matrimoni, que s'havien quedat a Sevilla. L'informe de la Guàrdia Civil apunta al fet que els diners per al seu tren de vida i els deutes dels seus fills sortia dels comptes corrents de Jesús Mari Baranda.

Sent ja parella del jubilat basc, Carmen va ser denunciada per dos homes a Vigo, que la van acusar d'engany i quedar-se amb diners que li havien prestat.

Motoserra, martell...

Un altre dels indicis contra ella són les compres i les consultes que va realitzar per internet després de la desaparició de la seva parella. Així, el 16 de febrer de 2019, Merino va comprar una serra de calar, recanvis i un martell gran. Tres dies després, va comprar una motoserra. I el 26 de febrer va realitzar una nova cerca: "com desobturar una motoserra".

La Guàrdia Civil recull en el seu informe final la hipòtesi que utilitzés la motoserra per tractar de partir el cos de la seva parella, i que es va obturar perquè "la consistència de teixits i parts òssies del cos humà amb una màquina de mitjana potència pot derivar fàcilment en aquesta conseqüència".

"La investigada es va trobar amb l'evidència que la serra de calar, amb les seves serres de tall, no eren suficients i eficaces per a l'objectiu desitjat per ella, per la qual cosa va decidir adquirir una màquina més potent i amb major projecció de tall", conclouen els investigadors. Ni la motoserra ni el martell han estat trobats.

El rastreig de les seves cerques a Google va permetre esbrinar que Carmen Merino també va comprar en aquestes dates "productes de neteja agressius com lleixius, llevataques, amoníac i guants reforçats".

Molt de whisky

A més, la dona va comprar diverses ampolles de whisky, els investigadors creuen que hauria consumit una ampolla cada dos dies, en aquest període. "Pot arribar a ser comprensible si tenim en compte que l'execució dels actes que comporten la destrucció d'un cos mitjançant les eines adquirides prèviament, requereix no tan sols una insensibilitat per abstreure's d'aquesta realitat sinó també una desinhibició davant els actes que es troba executant. Per aquest motiu, pot ajudar efectivament la ingesta exagerada d'alcohol", indica l'atestat.

Tres mesos abans de la desaparició de l'home, l'acusada va intentar esbrinar a Google "quant triga a descompondre's un cos" i un altre dubte també pràctic: "si el meu marit desapareix, segueixo cobrant la pensió?". La resposta era sí, sempre que no es trobés el seu cadàver i no se certifiqués la seva mort.