Els sindicats reclamen actuacions urgents per evitar l'ús de drons per introduir drogues o objectes a les presons

El sindicat majoritari a les presons catalanes, UGT, reclama "actuacions urgents" per evitar l'ús de drons amb l'objectiu d'introduir drogues o altres objectes il·legals a l'interior de les presons. El portaveu secretari de la secció sindical de CCOO a Lledoners, Oscar Besa, també reclama mesures i afirma que s'havien demanat des de fa mesos enrere. El comunicat arriba després que aquest cap de setmana s'intervingués un dron amb droga i mòbils a la presó de Lledoners i també de que se n'hagin vist 4 sobrevolant les presons de Brians 1 i 2.

UGT alerta que el consum de substàncies prohibides a dins de les presons catalanes i també el lucratiu negoci que suposa el seu tràfic són els principals motius dels problemes de seguretat que pateixen els centres penitenciaris i que poden derivar en situacions de risc que han d’afrontar els professionals penitenciaris. En aquest sentit diuen que l'ús de drons podria no estar destinat només a la introducció de substàncies estupefaents a l'interior de les presons sinó que també podrien facilitar altres objectes com armes de foc o altres elements que d'una altra forma serien més difícils d'introduir.

En aquest sentit reclamen que s'estableixin amb urgència mesures correctores per evitar aquest mètode. Proposen que els centres penitenciaris disposin d’un sistema de detecció de drons com ja tenen altres edificis i espais públics que depenen de l’Administració i, per tant, insten a la Consellera de Justícia que es coordini urgentment amb el Departament d’Interior i el cos de Mossos d’Esquadra per tal d’implementar un sistema que permeti detectar i inhibir els objectes que puguin violar l’espai aeri dels nostres centres penitenciaris.

El responsable d'UGTPresons, Xavier Martínez, ha mostrat la preocupació del sector per aquest tema i sobretot de cara a l'hivern ja que es fa fosc més d'hora i per tant els drons poden passar més desapercebuts. Besa per la seva banda, apunta també que és una reclamació que ja s'havia fet a l'anterior conselleria de Justícia tenint en compte l'evolució de la tecnologia i el fet que els drons actualment són més accessibles pel conjunt de la ciutadania.

Fonts del Departament asseguren que encara no és una pràctica comuna i que s'ha donat també en centres penitenciaris d'altres territoris. En aquest sentit és un mètode que tenen en compte i asseguren que estan treballant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per aplicar sistemes que impedeixin l'ús de drons per introduir objectes a les presons.

Aquest divendres a Lledoners se'n va localitzar un amb 65 grams de haixix, un telèfon mòbil i un carregador. "Ara és això, però podria haver estat un arma", afirma Besa. El dron va ser localitzat fora de la presó, a terra, i gràcies a que no tenia les llums apagades. Els Mossos el van intervenir i han iniciat una investigació per trobar-ne el responsable. Per altra banda, aquest diumenge també es van localitzar 4 drons sobrevolant les presons de Brians 1 i Brians 2.