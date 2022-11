Els Bombers han extingit un incendi en un habitatge d'un bloc de pisos aquest matí a Piera. El cos de seguretat ha rebut l'avís pocs minuts abans de les 12 de que sortia fum de la finestra del primer pis d'un bloc de 4 plantes situat a l'avinguda de la carretera d'Igualada, al número 26. Els Bombers han comprovat que dins no hi havia ningú i hi han accedit per extingir l'incendi que s'havia originat per una olla a la cuina. Hi han treballat 4 dotacions per extingir el foc i fer una ventilació forçosa de l'habitatge.