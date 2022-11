Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest matí per extingir un foc que ha tingut lloc a un habitatge d'Esparreguera. L'avís s'ha enviat poc abans d'1/4 de 10 del matí i al lloc dels fets s'hi han dirigit 4 dotacions. L'incendi s'ha produït a la cuina dels baixos d'un habitatge situat al carrer Ferran Puig. Bombers l'ha extingit i ha aïllat els 4 gossos que es trobaven a l'interior de l'edifici. A dins no hi havia cap persona.