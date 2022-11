La mare acusada d'haver colpejat i tirat a terra violentament a la seva filla de 15 dies a Vilanova del Camí (Anoia) el maig del 2018 culpa el germà del nadó dels fets. En un judici celebrat aquest dimarts en la secció 20a de l'Audiència de Barcelona, la defensa de l'acusada ha demanat l'absolució en considerar que les lesions de la menor van ser conseqüència d'un accident en el qual podria haver-hi implicació de l'altre fill de la presumpta autora i germà del bebè, un nen de tres anys que els seus familiars han definit en el judici com molt mogut.

El Ministeri Públic ha sol·licitat per a l'acusada, H.N.O., 25 anys presó per temptativa d'assassinat, 7 anys de llibertat vigilada i la retirada de la pàtria potestat sobre la víctima, que no està en l'actualitat sota la seva custòdia. El ministeri públic defensa en el seu escrit d'acusació que la mare va agafar la seva filla nounada del llit on ella mateixa l'havia deixat i que "va utilitzar la força suficient contra ella, copejant-la i tirant-la a terra" amb "la intenció de posar fi a la seva vida".

L'acusació particular exercida per la Generalitat demana per a la víctima set anys de presó, també per temptativa d'assassinat, encara que rebaixat en dos graus, en considerar que la nena va caure a terra però que la progenitora va actuar de forma negligent, malgrat ser una mare experimentada i sabent que això podria provocar-li la mort o lesions greus.

La mare, que ha declarat al final del judici a petició del seu lletrat, ha assegurat que va deixar la seva filla al centre del llit després que s'hagués tacat de vòmit, va anar un moment al lavabo per rentar uns llençols de la menor i que, quan va tornar, es va trobar la criatura a terra i el seu fill petit a la paret amb cara d'espantat. "Jo només volia saltar", ha explicat la progenitora que li va dir el seu fill després de relatar el que havia passat. L'acusada també ha afegit que el nen de tres anys podria haver tractat d'agafar la seva germana quan es va produir una primera caiguda accidental i se li va tornar a caure. En l'últim torn de paraula l'acusada ha negat haver sacsejat la seva filla en cap moment.

La germana de la presumpta autora ha atestat que estaven a la casa de l'acusada per celebrar el trencament del dejú per la fi del Ramadà i que H.N.O. va anar a banyar la nena. La testimoni ha assegurat que, poc després, va escoltar que l'acusada cridava "la meva filla, la meva filla" mentre demanava que truquessin a una ambulància, i també ha responsabilitzat al seu nebot de 3 anys de l'accident, ja que estava jugant al costat del nadó.La germana de l'acusada ha assegurat que no va arribar a entrar a l'habitació on es van produir els fets, tot i que quan es va dirigir cap a l'habitació va veure que sortien tots, inclòs el nen, i ha explicat que després un parent va traslladar el nadó amb cotxe a l'hospital. Una versió que també han apuntalat tant la mare de l'acusada, present al domicili, com el marit, que no estava al pis quan va passar el succés. Tots dos han indicat que tot va ser accidental i han deixat anar la idea que el germà de la víctima podia sentir gelosia de la menor.

Durant la pràctica de la prova pericial, una forense ha destacat que la gravetat de les ferides que presentava la menor són incompatibles amb una caiguda horitzontal del nadó i des de poca altura de forma accidental des d'un llit, i que les lesions han hagut de produir-se "amb una força molt superior a la descrita pels familiars", una versió que també han subscrit metges que van atendre a la víctima.

En concret, la nena va patir un traumatisme cranioencefàlic sever, amb diverses línies de fractura i múltiples hemorràgies, entre d’altres. Arran d’aquestes lesions, la menor va necessitar tractament quirúrgic, amb 50 dies d’hospitalització i 20 d’ingrés a la unitat de cures intensives de l’Hospital Sant Joan de Déu, on va rebre l’alta el 22 de juny del 2018. Tot i això, la nena va necessitar una nova intervenció quirúrgica el setembre del 2018 i el novembre també va patir altres dolències. A més, li han quedat diverses seqüeles, com previsible paràlisis cerebral infantil amb discapacitat intel·lectual greu i que li genera una dependència absoluta d’altres persones i pèrdua de visió, entre d’altres.

"Ha d'haver-hi hagut un mecanisme molt violent perquè s'hagin produït aquestes lesions", ha declarat el cap de neurocirurgia de de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa que va atendre la menor després de l'incident. La forense també ha destacat que la nena "no pot caure del llit" sola, ja que un nadó de 15 dies no té capacitat ni tan sols per poder girar-se, i que les lesions només podrien haver estat compatibles amb un succés accidental si s'hagués produït una caiguda des d'altes altures. A més, tant els forenses com els metges que van atendre la víctima han dubtat que el germà de la víctima pogués ser el responsable de l'agressió, davant la seva poca força i la seva baixa alçada.