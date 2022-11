Roba un cotxe a Sant Vicenç i el troben en una benzinera de Gironella hores després

El fiscal demana cinc anys de presó per a un home acusat de robar un cotxe després d’entrar amb força a un habitatge de Sant Vicenç de Castellet. Després de robar el vehicle, l’encausat hauria conduït durant hores fins que el vehicle va ser localitzat en una benzinera de Gironella hores més tard. El judici dels fets es durà a terme aquest dijous a l’Audiència Provincial de Barcelona.

Segons l’escrit de l’acusació, pels volts de les 4.55 h del 8 de gener del 2021, l’acusat va accedir a un habitatge del carrer Castellbell i el Vilar de Sant Vicenç de Castellet enfilant-se per la seva façana i va arribar al garatge de l’habitatge unifamiliar. Allà es va endur el cotxe, que estava obert i amb les claus posades, i va conduir uns 120 km en una trajectòria que no consta en la investigació. El vehicle va ser trobat tancat i sense les claus la mateixa tarda en una benzinera de Cal Bassacs, a Gironella, per un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei.

La propietària va recuperar el vehicle i no reclama res per aquests fets, però el fiscal demana cinc anys de presó per un delicte de robatori amb força a les coses a casa habitada.

L’acusat és reincident i ja havia estat sentenciat tres vegades per fets similars. Se’l va condemnar a gairebé dos anys el 2016, a quatre anys el 2018 i a quatre anys més el 2020 tots per robatoris amb força a habitatges o establiments.