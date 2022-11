La teulada de la casa del número 15 del carrer Joan Miró de Castellterçol ha quedat parcialment afectada per un incendi aquesta matinada. El foc s'ha iniciat a la xemeneia i ha calcinat part del sostre i l'aïllament tèrmic d'aquest. Tanmateix, no hi ha hagut danys estructurals.

Bombers han explicat que un cop rebut l'avís, entorn les 4 h, hi han desplaçat 2 dotacions que han treballat durant 3 hores fins a poder-lo extingir. També hi han actuat Mossos d'Esquadra. L'únic habitant de l'habitatge ha resultat il·lès.