La seqüència descrita per ABC sobre un accident a Novelda (Alacant) podria haver sortit de la pel·lícula "Dos tontos molt tontos", però és una història real que ha acabat amb un home hospitalitzat a la província d'Alacant després de disparar-se per error al penis mentre manipulava una pistola sense llicència d'armes.

El diari ha consultat diverses fonts de la Guàrdia Civil de Novelda i ha situat els fets la matinada del 23 d'octubre: la persona que finalment va resultar ferida estava circulant amb cotxe pel centre urbà d'aquesta localitat alacantina amb un amic. De cop i volta, es va creuar amb un cotxe de la Policia Local i tots dos van creure que es tractava d'un control. Com que portaven una pistola, i temien un possible registre, van amagar l'arma curta sota la roba, just a les parts íntimes, i aquesta es va disparar.

Les ferides van requerir una operació de quatre hores a l'Hospital General d'Elda per aconseguir tallar l'hemorràgia que patia a la zona genital. Això sí, poc després tots dos van ser detinguts per possessió d'armes sense comptar amb la llicència corresponent. Dies més tard, el Jutjat d'Instrucció 4 de Novelda els va deixar en llibertat amb càrrecs mentre la policia investiga la raó que porta dos joves de 22 anys a tenir una arma curta entre les possessions.